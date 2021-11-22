Компания американского миллиардера Илона Маска - SpaceX отложила запуск украинского космического спутника "Сич 2-30", который обойдется Госкосмосу почти в 2 миллиона долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил в интервью "Радио Свобода", видео обнародовано в Youtube.

"Спутник готов. Запуск должен был состояться в декабре этого года, это было планово. Но, к сожалению, компания Илона Маска, которой принадлежит ракетоноситель, перенесла запуск на январь", - сказал глава украинского правительства, отвечая на вопрос, будет ли спутник запущен до конца 2021 года.

Напомним, Кабинет министров принял постановление о финансировании создания спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич-2-1" в начале апреля. На реализацию этого проекта предусмотрено 98 миллионов гривен.

Как заявляли в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности, последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в этом году Украина создаст и запустит собственный спутник.