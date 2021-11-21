Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что обломки, образовавшиеся в результате испытания противоспутникового оружия, якобы не угрожают Международной космической станции.

Слова чиновника приводит "Интерфакс".

"За этими осколками ведется наблюдение. (...) Мы с Минобороны обмениваемся этой информацией, чтобы в том числе уберегать Международную космическую станцию от каких бы то ни было неприятных приключений", - сказал он.

В то же время Рогозин добавил, что "создание противоспутникового оружия – очевидная вещь, которой Россия должна обладать".

Напомним, накануне официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, и оно может угрожать Соединенным Штатам.

Также мы сообщали, что официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия. По его мнению, в результате якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции.

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