Россия рискует покинуть тройку великих космических держав (США, Россия, Китай), если не запустит станцию к Венере до 2030 года. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

"До 2030 года, мы считаем, это надо сделать в любом случае, иначе мы просто вывалимся из тройки великих космических держав и будем отставать. Это недопустимая история", - сказал Рогозин.



По его словам, "Роскосмос" обсуждает с НАСА совместную реализацию этого проекта, но в США для его запуска потребуются еще политические согласования. А на сроки может повлиять масса факторов. Например, это может быть отсутствие электроники или неудача на испытаниях.

Напомним, в сентябре 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Венеру русской планетой и заявил, что Россия связывает с ней большие планы. По его словам, готовится отправление к Венере собственной экспедиции, кроме той, что собирается в сотрудничестве с США - миссии "Венера-Д".

Это заявление прозвучало на фоне сообщения группы ученых Массачусетского технологического университета (США) и Кардиффского университета (Великобритания) об обнаружении на Венере фосфина - газа, который может иметь биологическое происхождение и проявляться в качестве отходов жизнедеятельности живых организмов.