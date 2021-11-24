Американская компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса объявила состав экипажа 19-й миссии New Shepard. Она отправится в космос 9 декабря.

Об этом сообщается на сайте компании.

Это будет третий полет человека в рамках миссии New Shepard в этом году, шестой по программе в 2021 году и 19-й в ее истории.

Прямая трансляция запуска будет вестись на сайте BlueOrigin.com. Старт намечен на 9:00 утра по центральноевропейскому времени (10:00 по Киеву), он состоится в Западном Техасе.

В состав рейса NS-19 войдут:

Лора Шепард Черчли - старшая дочь Алана Шепарда, первого американца, совершившего суборбитальный космический полет. Лора является председателем попечительского совета Фонда стипендий астронавтов.

Майкл Стрэхан - двукратный лауреат премии "Эмми", ведущий шоу телеканала ABC "Доброе утро, Америка".

Дилан Тейлор - председатель и главный исполнительный директор Voyager Space, глобальной компании по исследованию космоса со штаб-квартирой в Денвере, и основатель некоммерческой организации Space for Humanity, которая стремится демократизировать доступ к космосу.

Эван Дик - инженер, инвестор и управляющий член Dick Holdings, LLC.

Лейн Бесс - директор и основатель Bess Ventures and Advisory, семейного фонда, поддерживающего технологические компании.

Кэмерон Бесс - создатель контента на разных платформах. Считает себя пансексуалом и гордится тем, что представляет маргинализированные сообщества.

Ранее "Страна" сообщала, что цена полета в космос в экипаже миссии Безоса доходила до 28 миллионов долларов.

Мы также публиковали видео из капсулы корабля New Shepard во время суборбитального полета, который состоялся 20 июля. В нем принимал участие сам Безос.