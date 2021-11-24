Дочь первого астронавта, 4 мужчины и пансексуал. Blue Origin объявила состав нового экипажа космо-туристов
Американская компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса объявила состав экипажа 19-й миссии New Shepard. Она отправится в космос 9 декабря.
Об этом сообщается на сайте компании.
Это будет третий полет человека в рамках миссии New Shepard в этом году, шестой по программе в 2021 году и 19-й в ее истории.
Прямая трансляция запуска будет вестись на сайте BlueOrigin.com. Старт намечен на 9:00 утра по центральноевропейскому времени (10:00 по Киеву), он состоится в Западном Техасе.
В состав рейса NS-19 войдут:
- Лора Шепард Черчли - старшая дочь Алана Шепарда, первого американца, совершившего суборбитальный космический полет. Лора является председателем попечительского совета Фонда стипендий астронавтов.
- Майкл Стрэхан - двукратный лауреат премии "Эмми", ведущий шоу телеканала ABC "Доброе утро, Америка".
- Дилан Тейлор - председатель и главный исполнительный директор Voyager Space, глобальной компании по исследованию космоса со штаб-квартирой в Денвере, и основатель некоммерческой организации Space for Humanity, которая стремится демократизировать доступ к космосу.
- Эван Дик - инженер, инвестор и управляющий член Dick Holdings, LLC.
- Лейн Бесс - директор и основатель Bess Ventures and Advisory, семейного фонда, поддерживающего технологические компании.
- Кэмерон Бесс - создатель контента на разных платформах. Считает себя пансексуалом и гордится тем, что представляет маргинализированные сообщества.
Ранее "Страна" сообщала, что цена полета в космос в экипаже миссии Безоса доходила до 28 миллионов долларов.
Мы также публиковали видео из капсулы корабля New Shepard во время суборбитального полета, который состоялся 20 июля. В нем принимал участие сам Безос.