В среду, 24 ноября, будет запущен космический аппарат, который продемонстрирует новую технологию защиты Земли от астероидов. Он врежется в один из них, чтобы отклонить его курс.

Об этом сообщается на сайте Space.

В космос аппарат отправит ракета Falcon 9 компании SpaceX с военной базы Ванденберг в Калифорнии. Это произойдет в 7:30 по Киеву.

Аппарат называется DART, то есть дротик. Это аббревиатура Double Asteroid Redirection Testего, которая переводится как "тест на смещение траектории двойного астероида".

DART приблизится к околоземному астероиду Дидим и его спутнику, астероиду Диморфос, и изменит траекторию полета последнего, столкнувшись с ним.

Столкновение произойдет через год - осенью 2022 года, когда астероид Дидим и его спутник будут находиться на расстоянии примерно в 11 миллионов километров от Земли. Ученым этого достаточно, чтобы увидеть результаты столкновения в наземные телескопы. Хотя сам процесс столкновения зафиксирует бортовая камера специального аппарата, который отделиться от DART перед началом миссии.

А в 2026 году к двум астероидам отправят космический аппарат Hera Европейского космического агентства, который должен будет изучить эти объекты.

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