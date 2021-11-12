Российский Институт прикладной математики имени М. Келдыша обнаружил неизвестный летящий к Земле астероид. Его отнесли к потенциально опасным.

Об открытии сообщается 11 ноября в Инстаграме института.

"Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землей! Сотрудник ИПМ им. М.В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землёй", - сказано в посте.

Астероиду присвоили предварительное обозначение 2021 UL17. 11 ноября он пролетел на расстоянии 18 миллионов километров, будучи видимым как слабый объект 20-й звёздной величины.

На данный момент ученые проводят уточнение траектории движения потенциально опасного объекта.

К слову, на счету первооткрывателя небесного тела Еленина это уже 14-й обнаруженный астероид, сближающийся с нашей планетой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🔭Международная сеть телескопов (@kiam_ison_network)

На днях "Страна" сообщала, что НАСА предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида (4660) Нерей. Небесное тело диаметром 330 метров пролетит недалеко от нашей планеты 11 декабря.

А в августе мы писали, что к Земле направляется астероид, диаметр которого двукратно превышает высоту лондонского Биг-Бена.