Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида (4660) Нерей. Небесное тело диаметром 330 метров пролетит недалеко (по космическим меркам) от нашей планеты 11 декабря.

Об этом сообщается на сайте НАСА.

Этот астероид, по оценке агентства, пролетит мимо Земли на расстоянии около 3,9 миллиона километров - это примерно в 10 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны. Поэтому Нерей не представляет непосредственной угрозы для нашей планеты, хотя и относится к потенциально опасным, поскольку пересекает ее орбиту.

В следующий раз астероид Нерей пролетит мимо Земли в 2112 году на расстоянии 2,6 миллиона километров.

В 1992 году этот астероид рассматривали в качестве потенциальной цели для полета автоматической межпланетной станции "NEAR Shoemaker". Однако из-за небольшого размера его предпочли более крупному астероиду Эрос.

Космический объект считается потенциально опасным, если он пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы (примерно 19,5 расстояний от Земли до Луны, которое составляет 7,5 млн км), и его диаметр превышает 100-150 метров. Объекты таких размеров достаточно крупны, чтобы вызвать беспрецедентные разрушения на суше или огромное цунами в случае падения в океан.

Ранее "Страна" не раз сообщала о приближении разных астероидов. Так, в марте мимо Земли пролетел самый крупный и быстрый астероид, который приближался к нашей планете с начала года.

А в августе мы писали, что к Земле мчится астероид, диаметр которого двукратно превышает высоту лондонского Биг-Бена.