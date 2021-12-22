Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в республике были задержаны лица, которые якобы пытались совершить теракты в отношении госслужащих.

Об этом сообщает информационное агентство "БелТА" со ссылкой на слова белорусского президента во время его выступления на представлении председателя Гомельского облисполкома.

"Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью - вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые - мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали. Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Александр Лукашенко, который одним указом дал белорусское гражданство сразу 448 украинцам, заявил, что за год выявлено 10 попыток совершения терактов в республике со стороны оппозиционеров, имеющих иностранную поддержку.

Между тем, сегодня, 22 декабря, мы сообщали о том, что в Ивано-Франковской области член одной из ОПГ решил избежать уголовного наказания, спланировав убийство судьи, который занимается его делом. Преступник прикрепил гранату Ф-1 перед гаражом судьи, однако та не сдетонировала.