Президент Беларуси Александр Лукашенко, который одним указом дал белорусское гражданство сразу 448 украинцам, заявил, что за год выявлено 10 попыток совершения терактов в республике со стороны оппозиционеров, имеющих иностранную поддержку.

Об этом сообщает "БЕЛТА" со ссылкой на интервью Александра Лукашенко турецкой телерадиокомпании TRT в четверг, 9 декабря.

"За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых оппозиционеров, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины", - рассказал президент Беларуси турецкой телерадиокомпании.

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники Беларуси зарегистрировали нарушение украинским вертолетом государственной границы. По данным белорусских пограничников, инцидент произошел во время проведения Украиной учений на границе с республикой.

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев. Однако, по его словам, польские власти скрывают эту информацию.