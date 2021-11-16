В Киеве у здания Киево-Святошинского суда неизвестный из автомобиля начал стрельбу, в результате чего был ранен мужчина, в которого предположительно стреляли.

Об этом сообщил адвокат Вадим Володарский в Facebook.

По словам Володарского, раненого мужчину он увидел на площадке перед зданием в окружении толпы людей и сотрудника охраны Киево-Святошинского суда.

"Я зашёл в здание за несколько минут до этого, поднялся на второй этаж. Захожу в кабинет судьи, чтобы сказать, что мы с клиентом явились. И во время разговора слышим выстрелы, три или четыре. Я подхожу (к окну - Ред.) и вижу, что на площадке перед судом лежит раненый, к нему подбегают люди. Точно среди них был сотрудник охраны суда", - написал адвокат.

Он также сообщил, что скорая приехала быстро и забрала раненого. На тот момент он был жив.

Лица стрелявшего и раненого пока остаются неизвестными.

"На выходе из суда спросил охранника, кого подстрелили (были мысли, не кого-то ли из коллег), на что тот ответил: "Вроде грузина какого-то".

Со слов сотрудников суда, стрелявший уехал на сером "Инфинити", но сам я не видел, так что утверждать не могу", - сообщил Володарский.

После того, как правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину, на место покушения немедленно выехала скорая, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также ориентированы наряды патрульных полицейских для остановки транспортного средства и задержания правонарушителя.

Позже в полиции подтвердили факт стрельбы.

Для розыска и задержания преступника в Киева введена специальная полицейская операция и ориентированы все подразделения полиции.

Напомним, ранее мы писали что в Киеве произошло нападение на маршрутку со стрельбой и поножовщиной.

Кроме того, в Стрыйском районе Львовской области житель Старого Раздола хотел подстрелить дичь, однако пуля случайно попала в другого охотника. 66-летний мужчина умер от огнестрельного ранения.