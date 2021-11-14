В Стрыйском районе Львовской области житель Старого Раздола хотел подстрелить дичь, однако пуля случайно попала в другого охотника. 66-летний мужчина умер от огнестрельного ранения.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

"По предварительным данным правоохранителей, во время охоты 62-летний мужчина из Нового Роздола выстрелил из охотничьего ружья, пытаясь подстрелить дичь, однако пуля попала в человека. В результате огнестрельного ранения погиб 66-летний житель Стрыйского района", - сообщила полиция.

Правоохранители начали вести расследование по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (Убийство по неосторожности).

Обвиняемому грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.

Напомним, в Донецкой области пьяный охотник, застреливший из окна авто подростка на улице, получил 13 лет тюрьмы. Инцидент произошел еще 8 декабря 2018 года, когда 35-летний житель с. Рыбинское Волновахского района возвращался навеселе с охоты и открыл хаотичную стрельбу из окна своего автомобиля.

Коме того, мы сообщали о том, что в полицию Измаила Одесской области обратился 64-летний житель Сафьяновской ОТГ и сообщил, что застрелил товарища, с которым был на охоте. От ранения в грудь 49-летний пострадавший погиб на месте.