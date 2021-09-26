В полицию Измаила Одесской области обратился 64-летний житель Сафьяновской ОТГ и сообщил, что застрелил товарища, с которым был на охоте. От ранения в грудь 49-летний пострадавший погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Мужчина пояснил, что целился в дичь, однако случайно попал в приятеля. На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Оба охотничьих ружья изъяли, их направят на экспертизу. Признавшегося доставили в территориальный отдел полиции, решается вопрос о его задержании.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.119 УК Украины (убийство, совершенное по неосторожности), за что предусмотрено от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Как писала "Страна", в августе мужчина открыл стрельбу в Киеве. У него нашли автомат и ружье, и теперь ему грозит 7 лет тюрьмы.

Напомним, в Донецкой области пьяный охотник, застреливший из окна авто подростка на улице, получил 13 лет тюрьмы. Инцидент произошел еще 8 декабря 2018 года, когда 35-летний житель с. Рыбинское Волновахского района возвращался навеселе с охоты и открыл хаотичную стрельбу из окна своего автомобиля.

Ранее "Страна" сообщала о том, как в больнице скончался парень, в которого выстрелили из ружья на курорте в Кирилловке. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался житель Днепропетровской области 1987 года рождения.