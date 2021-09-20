В Казахстане мужчина расстрелял судебных исполнителей. По предварительным данным, погибли пять человек. Трагедия произошла в микрорайоне Акбулак в Алматы 20 сентября около 17:00 по местному времени (около 14:00 по Киеву). Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, судебные приставы прибыли для выселения из частного дома 54-летнего мужчины, согласно решению суда. Однако тот встретил "гостей" с оружием в руках и открыл огонь по судебным исполнителям и сопровождавшим их участковым инспекторам полиции.

"Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались", - сообщили в Департаменте полиции Алматы.

Также говорится о том, что стрелок был обезврежен и задержан.

Напомним, что сегодня в России 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. Он убил шестерых человек и ранил более двух десятков студентов и преподавателей.

Также мы сообщали, что минувшей ночью под Киевом пьяный водитель 40 минут отстреливался от догонявших его полицейских.