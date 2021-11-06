На западе Грузии сотрудник правоохранительных органов открыл стрельбу по своему коллеге прямо в отделении полиции. Он выпустил в него 12 пуль.

Об этом сообщает Rustavi2.

Так, инцидент произошел в селе Чаладили Хобского муниципалитета. Пострадавший от ранений правоохранитель умер на месте. Сам стрелок сдался коллегам. По данному факту уже открыли уголовное дело.

Чуть позже журналистам удалось выяснить, что причиной стрельбы стала ссора, возникшая между сослуживцами, которые также были соседями.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Мадриде полицейские застрелили африканца, который угрожал прохожим ножом. Погибший приехал в Испанию из Африки, ему было около 35 лет, он жил на улице. За последние шесть месяцев мужчину четыре раза задерживали за нападение.

Ранее "Страна" также рассказывала о том, что под Киевом мужчина угрожал пистолетом кассиру супермаркета и обстрелял авто. Злоумышленником оказался 30-летний житель села Глубокое Бориспольского района.

Также мы сообщали, что в Киеве произошло нападение на маршрутку со стрельбой и поножовщиной.