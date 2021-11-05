Испанская полиция в Мадриде открыла огонь по бездомному мужчине, который ножом угрожал местным жителям, а также поранил одному из сотрудников правоохранительных органов руку.

Об этом сообщает испанская радиостанция COPE.

По предварительным данным полицейских, мужчина был вооружен большим кухонным ножом и возле одной из мадридских поликлиник в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) угрожал прохожим. Местные жители обратились на горячую линию полиции Мадрида. После чего на место происшествия прибыли патрульные, которые попытались задержать опасного бездомного. Однако злоумышленник ранил ножом руку одного из полицейских и сразу же получил пулю в ногу. Тем не менее, преступник продолжал сопротивляться и угрожать ножом - правоохранительные органы пристрелили бездомного.

По данным COPE, погибший приехал в Испанию из Африки, ему было около 35 лет, он жил на улице. За последние шесть месяцев мужчину четыре раза задерживали за нападение. В полиции сообщили, что произошедшее - не теракт.

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