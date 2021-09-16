В России в городе Лиски Воронежской области неизвестный в военной форме и каске напал на отделение полиции, а после этого убил трех людей.

Об чрезвычайном происшествии сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительными данным мужчина с оружием, одетый в военную форму и бронежилет, подъехал к зданию полиции, после чего открыл огонь. Через некоторое время проник внутрь и использовал взрывное устройство, после чего прогремел взрыв. По предварительными данным, в результате инцидента никто не погиб.

Паблик также публикует снимки с камер наблюдения, на которых запечатлены первые минуты нападения на отдел полиции. На первом фото - автомобиль "Нива", на котором приехал злоумышленник.

На втором - вооружённый мужчина в униформе, который открывает дверь здания полиции.

При этом, по данным паблика, мужчина, которого подозревают в нападении на отдел полиции в Лисках, может быть причастен ещё к трём убийствам.

По предварительными данным, в населенном пункте Каменка, уже после визита в Лиски, он убил женщину и двоих детей, после чего скрылся. Полиция в настоящее время занимается поисками преступника.

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