Спустя сутки после зверского избиения в Чернигове двух полицейских, один из которых от травм скончался, появились новые подробности инцидента. Полиция задержала шестерых причастных к преступлению, четырем из них сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Об этом передает "Общественное" со ссылкой на руководителя Черниговской окружной прокуратуры области Павла Герасименко.

Как выяснило СМИ, в ночь на 2 октября в супермаркете "АТБ" на улице Независимости произошел конфликт между двумя стражами порядка, которые были в отпуске и гражданской одежде, и группой молодежи. По данным Телеграм-каналов, полицейские сделали компании замечание за то что та чересчур шумно себя вела.

После этого компания дождалась, когда мужчины выйдут из магазина, и принялась их забивать.

30-летний Артур Ерохин скончался на месте. Второго пострадавшего доставили в реанимацию, сейчас он находится в областной больнице. Эту информацию подтвердил генеральный директор областной больницы Андрей Жиденко, однако состояние полицейского он комментировать отказался. На странице "Чернигов оперативный" в Facebook родственница милиционера Ольга Савон сообщила, что сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.

Как сказал Герасименко, трое из задержанных несовершеннолетние.

"Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенному по предварительному сговору группой лиц ", - сказал Герасименко.

Сейчас решается вопрос о направлении в суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прощание с погибшим полицейским состоится 4 октября. Об этом в соцсети Facebook написала его вдова Вероника Ерохина. У погибшего полицейского остались двое маленьких детей.

У Артура остались маленькие дети

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