В субботу, 25 сентября, полицейские Днепра почтили память Артема Кутушева и Ольги Макаренко - полицейских, погибших 5 лет назад при исполнении служебных обязанностей. Напомним, патрульных застрелил водитель машины, которую они остановили за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

"Мы помним! Помним невыразимую боль и грусть 25 сентября 2016 года. Их эхо ежегодно напоминает о себе в этот осенний день, напоминает о первых потерях в наших рядах. Артем Кутушев и Ольга Макаренко погибли от руки убийцы при исполнении служебных обязанностей. Сегодня уже прошло 5 лет с того трагического для всей патрульной полиции Украины дня. Сегодня убийца Артема и Оли за решеткой. Там он проведет остаток своей жизни. Но, к сожалению, это не вернет нам наших коллег и друзей, родителям - сына и дочь, детям - папу и маму", - отметили в пресс службе ведомства.

Ежегодно полицейские собираются, чтобы почтить память Артема и Ольги. Правоохранители приходят к месту гибели своих коллег, возлагают цветы и чтят их память минутой молчания.

Напомним, Пугачеву дали пожизненный срок, несмотря на то, что он считает себя невиновным. На вопрос, был ли он в тот день на автовокзале и признает себя виновным в убийстве двух патрульных сказал, что понятия не имеет, что это за ситуация. "Когда на человека нападают, он защищается", - сказал Пугачев.

Кстати, сторона защиты подавала несколько ходатайств к судьям о повторных вызовах в суд судебно-психиатрических экспертов, а также понятых и следователей поскольку Пугачева признали вменяемым.

Также с него требовали 3 миллиона моральной компенсации за убийство.