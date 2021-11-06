У киевского водителя, которого в духе игры GTA преследовали полицейские, выявили признаками наркотического опьянения. До того, как убежать, бросив автомобиль, он совершил еще одно ДТП.

Об этом сообщает в Telegram патрульная полиция Киева в пятницу, 5 ноября.

По сообщению правоохранителей, 5 ноября, в полдень, патрульные получили вызов о ДТП без пострадавших на проспекте Николая Бажана. Заявительница сообщала, что неизвестный мужчина на транспортном средстве ВАЗ-2106 совершил столкновение с ее автомобилем Renault Master, после чего уехал с места происшествия.

Патрульные передали ориентировку на беглеца всем экипажам и сразу отправились по указанному адресу. Коллеги из подразделения полиции увидели автомобиль, похожий по описанию на перекрестке Днепровской набережной и улицы Березняковской. Но и водитель ВАЗ увидел полицейских. Не выбрав безопасную скорость водитель совершил еще одно ДТП с автомобилем Hyundai Getz и опрокинулся.

После этого водитель бросил автомобиль и начал убегать, но был остановлен стражами порядка. В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения.

Водитель, убегавший от полиции, был в наркотическом опьянении. Источник: Telegram/полиция Киева

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве полицейские со стрельбой догоняли пытавшийся скрыться ВАЗ. Погоня в духе игры GTA произошла на Днепровской набережной. Как сообщают очевидцы, ВАЗ на большой скорости пытался скрыться от полиции. Уходя от погони, он задел красный Хюндай, после чего его занесло, автомобиль кувыркнулся через газон и снова стал на колеса.

Также мы писали, что полиция Львовской области задержала нетрезвого водителя, который решил убежать от патрульных и залез на дерево. Львовский суд оштрафовал его на 17 тысяч гривень с лишением водительских прав на год.