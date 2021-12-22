В Ивано-Франковской области член одной из ОПГ решил избежать уголовного наказания, спланировав убийство судьи, который занимается его делом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

"При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщено о подозрении местному жителю по факту покушения на убийство судьи одного из районных судов и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.

Для этого обвиняемый вместе с товарищем (его называют "неустановленное лицо", т.е. он сообщника выдавать в итоге не стал - Ред.) прикрепил гранату Ф-1 перед гаражом судьи, которая не сдетонировала.

"Так он пытался отсрочить вынесение приговора и запугать других судей, рассматривающих дело", - написали в пресс-службе.

Теперь член ОПГ пойдет под суд еще и за подготовку убийства.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 21 октября, в Житомире неизвестные сообщили о минировании суда. Полицейские с утра проверили все судебные учреждения, которые есть в городе, на наличие взрывчатки. Кроме того, во всех учреждениях проводилась эвакуация работников и посетителей.

Также мы писали, что на митинге 4 декабря в городе Сиирт с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана неизвестные пытались совершить теракт. Служба безопасности обнаружила под личной машиной полицейского мину с дистанционным управлением.