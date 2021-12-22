Член одной из ОПГ Ивано-Франковска решил избежать уголовного наказания. Фото: gp.gov.ua

В Ивано-Франковской области член одной из ОПГ решил избежать уголовного наказания, спланировав убийство судьи, который занимается его делом. 

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

"При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщено о подозрении местному жителю по факту покушения на убийство судьи одного из районных судов и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.

Для этого обвиняемый вместе с товарищем (его называют "неустановленное лицо", т.е. он сообщника выдавать в итоге не стал - Ред.) прикрепил гранату Ф-1 перед гаражом судьи, которая не сдетонировала.

"Так он пытался отсрочить вынесение приговора и запугать других судей, рассматривающих дело", - написали в пресс-службе.

Теперь член ОПГ пойдет под суд еще и за подготовку убийства.

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