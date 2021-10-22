Киевский районный суд Полтавы принудительно поместил в психиатрическую лечебницу девушку, устроившую в сентябре стрельбу из арбалета в местной школе.

Об этом сообщается в постановлении суда Полтавы от 19 октября 2021 года.

Вместо содержания под стражей подозреваемой определили меру пресечения в виде пребывания под надзором в психиатрической больнице. Судья согласился с ходатайством следователей полиции и прокуроров изменить меру пресечения.

В заключении судебной психиатрической экспертизе поясняется, что у обвиняемой обнаружены симптомы шизофрении и галлюцинаторно-параноидного синдрома. Таким образом, суд признал, что она не осознавала свои действия в ходе совершения преступления.

Защита подозреваемой и законный представитель не возражали против изменения меры пресечения.

Подозрение в совершении преступления выдвинули по части 2 статьи 15 "Покушение на уголовное преступление" и пункт 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство двух или более лиц".

Ранее "Страна" сообщала, что в Полтаве девушка с зелеными волосами и изрезанными руками пришла в школу и расстреляла из арбалета учителей. Двое педагогов получили ранения. У девушки зеленые волосы, она училась в этой школе до четвертого класса.

Также мы писали, что полтавчанка Таисия Петрова, которая расстреляла из арбалета учителей в одной из школ города, заявила, что сожалеет о содеянном и хочет вернуть время назад. Девушка не стала называть причину агрессии, которая привела к ранению педагогов. Также она сказала, что не помнит имен пострадавших. 9-классника, который отобрал у нее арбалет, она назвала героем.