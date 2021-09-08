Киевский районный суд Полтавы отправил под арест 19-летняю Таю Петрову, которая ранила в школе из арбалета двоих учителей, а после покаялась в содеянном.

Об этом со ссылкой на заседание суда пишет местное издание "Коло" в среду, 8 сентября.

Суд удовлетворил ходатайство следователей о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении девушки. Таким образом, Таю Петрову оставят под стражей на два месяца - до 6 ноября.

По данным издания, в зале суда присутствовали родители Таи, адвокат и представители обвинения.

В суде девушка призналась, что во всех школах, где она училась (в учреждении, где Тая подстрелила учителей, проучилась всего четыре года, и после 4 класса перешла в другую школу, №36 - Ред.) она страдала от буллинга. По словам девушки, оскорбляли ее дети и учителя.

Родителей Тая ни в чем не обвиняет. Она заявила, что мать с отцом - единственные люди, которые ее поддержали даже после ужасного поступка.

Напомним, 6 сентября в Полтаве 19-летняя девушка в школе №11 в Полтаве ранила из арбалета двоих учителей. К счастью, они получили неглубокие раны. По данным медиков, педагоги еще в больнице, но скоро их должны выписать.

В полиции открыли уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство".

Позже стали известны подробности о стрелявшей в учителей девушке. По данным местных СМИ, в ее квартире провели обыски. Там нашли личный дневник, который Тая вела на протяжение многих дней. В телефоне Таи обнаружили фото расчлененных животных. Кроме того, стало известно, что она является студенткой Национального университета гражданской защиты, где учится на психолога.