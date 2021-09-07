"Страна" выяснила новые подробности о диком случае, произошедшем вчера на территории 11-й школы, на улице Маршала Бирюзова в Полтаве.

Бывшая ученица этой школы, 19-летняя Таисия Петрова вошла в здание учебного заведения с зачехленным арбалетом и стрелами с металлическими сердечниками. Прогулялась по школе с сигаретой в зубах и через открытые двери пустила стрелу сначала в учительницу украинской и зарубежной литературы, как раз проводившую урок для пятиклашек, а потом подстрелила еще и зауча, которая вышла на шум в коридор.

Задержал "лучницу" старшеклассник-ученик 9-го класса, отнявший у нее арбалет и стрелы. Позже ее забрала полиция. Девушку задержали в порядке ст.208 УПК на 72 часа - сегодня полиция вручила ей подозрение в покушении на убийство по ч.2 ст.15 ст.115 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Прокуратура требует содержание под стражей.

Была тихой, но потом связалась с дурной компанией

От сверстников мы узнали, что Тая Петрова в школе, где подстрелила учителей, проучилась всего 4 года и после 4 класса перешла в другую школу №36. То есть довольно странно выглядит какая-то затаенная обида на учителей в 11-й школе, которую она копила более 10 лет и потом выплеснула таким способом.

Одноклассники характеризуют Таисию как замкнутую. У нее была всего одна подруга и Тая почти ни с кем больше не общалась. Также за ней замечали интерес к другим девушкам равнозначный интересу к парням, делала девушкам неоднозначные знаки внимания и якобы признавалась что ей нравятся представители обоих полов.

В телеграмм-канале Полтавщины "Полтава Труха" утверждается, что до 8 класса Петрова с учителями вела себя спокойно, даже была тихоней. Об этом свидетельствуют фотоснимки тех лет, где изображена как будто совершенно другая девочка.

А вот в девятом классе она стала значительно хуже учиться и пропускала уроки. У Таи, со слов одноклассников, было депрессивное состояние, она начала носить темную одежду, красила волосы в ядовитые цвета. Связалась с какими-то "неформалами", якобы баловалась алкоголем.

Высказывала мысли о суициде, в школу приходила с порезами на запястьях, которые пыталась спрятать. Близкая подруга, с которой она дружила, рассказала, что у нее были вспышки агрессии - злилась без повода на окружающих, могла даже ударить. Также известно, что несмотря на равнодушие к учебе, после получения базового среднего образования, Тая мечтала о медицине и даже подавалась в один из местных медколледжей. Однако с медициной не сложилось.

Раненные учителя идут на поправку

Благодаря тому, что стрелы были не острыми, у обоих пострадавших педагогов нетяжелые травмы и доктора их обещают скоро выписать. Более того, в школе рассказывают что после выстрела в учительницу украинской и зарубежной литературы, стрела попала по касательной траектории в руку и причинила царапину, однако учительница продолжила вести урок, чтобы не шокировать учеников. И только когда вторая стрела зацепила плечо зауча в коридоре, учебный процесс был остановлен и девушку задержали сами ученики.

Полтавские адвокаты, знакомые с этой историей, с которыми мы пообщались на условиях анонимности, утверждают, что состава преступления-покушение на убийство, о котором раструбила полиция, здесь нет. Ведь для такой квалификации по особо тяжкому преступлению нужен мотив и умысел именно на лишение жизни жертвы.

Тут же речь идет скорей всего о квалифицированном хулиганстве. То есть о совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины-Хулиганство с использованием заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений. Этот состав преступления полностью охватывает и срыв учебного процесса и легкие телесные повреждения, причиненные учителям. И как только резонанс вокруг дела спадет, местные защитники утверждают что скорей всего правовую квалификацию поменяют с ч.2 ст.15 ч.2 ст. 115 на более мягкую ч.4 ст.296 УК Украины.