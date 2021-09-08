Полтавчанка Таисия Петрова, которая вчера расстреляла из арбалета учителей в одной из школ города, заявила, что сожалеет о содеянном и хочет вернуть время назад.

Об этом Петрова сказала в зале суда, видео опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

"Мне очень жаль по поводу того, что я сделала. Если бы я имела возможность вернуться во времени, то я бы этого ни за что не совершила. И просто бы пришла к тем женщинам, которым я нанесла ущерб, хотя они ни в чем не виноваты... И конструктивно выстроила бы диалог, поговорила бы..." - заявила Петрова.

Девушка не стала называть причину агрессии, которая привела к ранению педагогов. Также она сказала, что не помнит имет пострадавших.

"Также мне очень стыдно, что свидетели, дети, это все видели, и как-то травмировались из-за этого. Я не имела намерения как-то им (учителям - Ред.) навредить. Это скорее было как цель запугать и показать, что хватит: насилие порождает только насилие, намерения убийства у меня как такового не было", - сказала девушка.

9-классника, который отобрал у нее арбалет, она назвала героем.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, кто такая Тая Петрова расстрелявшая учителей из арбалета.

Также мы сообщали, что девушка учится на психолога, а в дневнике она планировала убийство.