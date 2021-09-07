19-летней Таисии Петровой, которая в полтавской школе выстрелила из арбалета в двух педагогов, сообщили о подозрении в покушение на умышленное убийство.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции региона во вторник, 7 сентября.

По данным правоохранителей, подозрение вручили по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия по этому делу еще продолжаются.

Между тем, по информации издания "Полтавская волна", в квартире девушки провели обыски. Там нашли личный дневник, который Тая вела на протяжение более 20 дней. Кроме того, в комнате обнаружили череп со следами засохшей крови, который висел на стене.

Также в телефоне Таи, по данным издания, было много фото расчлененных животных.

Во время обысков на одной из стен увидели фотографию отца девушки. На ней были нарисованы символы, похожие на иероглифы. Глаза на фотографии, как добавили СМИ, выколоты.

В дневнике указано, что девушка планировала 22 сентября поджечь собственный дом. Там же она написала, что одно из убийств планировала на конец августа.

В дневнике, по данным издания, Тая написала, что ей приснился сон, в котором говорилось, что она должна кого-то убить. После этого она взяла в руки арбалет, который ей подарили родители, зашла в школу и выпустила несколько стрел в педагогов.

По данным издания, Тая является студенткой Национального университета гражданской защиты, где учится на психолога.

Напомним, 6 сентября в Полтаве 19-летняя девушка в одной из школ ранила из арбалета двоих учителей. К счастью, они получили неглубокие раны. По данным медиков, педагоги еще в больнице, но скоро их должны выписать.

Мы также писали, что в сети опубликовали фото Таи Петровой. Кроме того в полиции открыли уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство".