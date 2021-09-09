После того, как вчера 8 сентября, Киевский райсуд Полтавы отправил под арест на два месяца юную жительницу города Таю Петрову, которая явилась в свою бывшую школу №11 и устроила стрельбу из арбалета по учителям, стали известны новые подробности о ее персоне.

В ее комнате при обыске нашли очень много любопытного, что позволит составить психологический портрет этого зеленоволосого Робина Гуда в юбке.

В комнате девушки на самом видном месте висел череп со следами, похожими на остатки засохшей крови. Также при обыске обнаружили и личный дневник Таисии, которому она доверила свои тайные мысли - в том числе планы еще на одно убийство и поджог собственного дома.

Об этом передает местный ресурс "Полтавская волна" со ссылкой на собственный источник, знакомый с расследованием дела.

Так, например, Тая Петрова написала в дневнике, что совершить атаку на учителей ей приказала некая девушка, являвшаяся ей во сне. А после этого она на 22 сентября запланировала сжечь свой дом. В изъятом мобильном телефоне девушки силовики обнаружили целую галерею снимков выпотрошенных животных.

Также внимание следователей привлекло фото отца девушки, которое висело на стене. Глаза на фото были выколоты, а сам снимок покрыт непонятными символами, отдаленно напоминающими иероглифы. Любопытно, что арбалет, который стал орудием преступления, Тая Петрова получила в подарок как раз от родителей.

Ранее "Страна" в материале "Страдала депрессией, таила обиду 10 лет" выясняла, кто такая Тая Петрова, расстрелявшая учителей из арбалета.