В Санкт-Петербурге началась встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух государств встречаются в Константиновском дворце в Стрельне. Они планируют обсудить актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а после сыграть в хоккей.

Об этом сообщает БелТа.

Перед началом встречи глава России Владимир Путин заехал на машине за белорусским лидером Александром Лукашенко. На опубликованном фото видно, как Путин ждет гостя возле джипа, а Лукашенко идет ему навстречу с протянутой для приветствия рукой.

Напомним, что 28-29 декабря проходит рабочий визит Лукашенко в Российскую Федерацию. Вчера он участвовал в неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

Напомним, в конце ноября президент Беларуси заявил, что намерен посетить Крым. И уже есть договоренность об этом с Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.

В начале декабря в сети опубликовали ориентировочный план мероприятий Александра Лукашенко во время анонсированного президентом Беларуси визита в Крым:

1. Лукашенко встретится с Путиным и уже затем поедут в Крым. Встреча пройдет в Москве или Сочи, оттуда отправятся в Бельбек или Симферополь.

2. Вероятная дата визита - новогодние каникулы.

3. Планирутся посещения ряда мест, в частности, санатория, который принадлежит республике Беларусь. Среди городов для посещения называют Севастополь, Симферополь и Ялту.

4. Планируется посещение ряда культурных объектов, морские прогулки, осмотр Крымского моста, облет полуострова и инспекция новых инфраструктурных объектов.

Также мы рассказывали, что в ноябре Лукашенко с Путиным обсудили миграционный кризис на границе, Украину и совместные учения ВСУ со Штатами.