В Кремле уже идет подготовка к российским президентским выборам 2024 года, на которых, в соответствии с принятыми поправками в Конституцию РФ, может баллотироваться и действующий президент Владимир Путин.

Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники в Кремле.

Источник издания рассказал, что подготовка началась еще летом и в качестве базового сценария обсуждают выдвижение Владимира Путина.

По словам двух собеседников издания, предварительные обсуждения начались еще летом и речь шла о возможной кампании Владимира Путина, других же вариантов на данный момент нет: "Обсуждается кампания с определенным кандидатом. Иных вариантов нет", — сказал одиин из источников издания.

Тем не менее, в ходе обсуждений ни разу не было сказано, что Путин принял решение баллотироваться на новый срок и есть ли у администрации российского президента понимание на этот счет пока не ясно.

Пресс-секретарь президента России песков на вопрос о том, началась ли уже подготовка кампании по выдвижению Путина в президенты ответил так: "подготовка к каждым выборам и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента. Все что делается так или иначе и есть подготовка".

При этом собирается ли Владимир Путин баллотироваться на очередной срок, Песков не рассказал. Однако акцентировал внимание на том, что президентский выборы, если в них участвует действующий глава государства, - это некий экзамен, когда избиратели могут подтвердить или не подтвердить свое доверие.

"Поэтому все, что делается, это так или иначе есть подготовка", - резюмировал Песков.

Напомним, согласно принятым поправкам в Конституцию РФ, Владимир Путин не только может баллотироваться на следующих выборах президента, но и остаться на этом посту до 2036 года.

Также сообщалось, что последние выборы президента в РФ состоялись в 2018 году и на них более 76 % голосов набрал Путин.