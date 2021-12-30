Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден во время запланированного на вечер четверга, 30 декабря, телефонного разговора обсудят актуальные вопросы переговоров о гарантиях безопасности, которые пройдут после новогодних праздников между Москвой и Вашингтоном.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет "Интерфакс".

По его словам, это будет телефонный разговор двух президентов, поэтому никакой публичной части не предусмотрено. Песков напомнил, что переговоры пройдут по инициативе президента Путина.

Также Песков объяснил, зачем Путину понадобится ещё один разговор с Байденом.По его словам, с момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано Путиным, сформулировала позицию, которая была изложена в проектах документов, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц.

"С точки зрения Путина назрела необходимость в ещё одном разговоре, который предварял бы начала переговоров", - сказал Песков.

Напомним, накануне в Белом доме сообщили, что Байден расскажет Путину о существовании дипломатического пути урегулирования напряженности вокруг Украины. По словам представителя администрации, Байден заявит, что для прогресса на переговорах по безопасности нужна деэскалация ситуации с Украиной.

Как сообщалось, предыдущие переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря по защищенной линии видеосвязи.

Между тем в среду, 29 декабря, состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны обсудили ситуацию на границе России и Украины, урегулирование конфликта на Донбассе и предстоящее дипломатическое воздействие на РФ.