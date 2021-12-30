Пресс-служба Белого дома распространила фотографию президента США Джо Байдена, разговаривающего по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает ТАСС.

На снимке Байден сидит за рабочим столом в своем доме в городе Уилмингтон (штат Делавэр). Там он проводит выходные.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что беседа двух президентов началась вовремя. А до этого представитель Белого дома сказал журналистам, что телефонный разговор российского и американского лидеров начался в 15:35 по вашингтонскому времени (22:35 по Киеву). Беседа проходит в закрытом для прессы режиме.

Это уже вторые переговоры двух президентов за последний месяц. 7 декабря Путин и Байден провели переговоры в формате телемоста по специальной защищенной связи, они продлились два часа. Главной темой беседы стала ситуация вокруг Украины, также президенты обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Инициатива новой беседы исходила от Путина. Как ранее сообщал журналистам Песков, целью общения является продолжение обсуждения вопросов, которые были на повестке дня предыдущего разговора лидеров, а также предстоящих в январе 2022 года переговоров. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн в свою очередь говорила, что Байден рассчитывает обсудить с Путиным ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические контакты с РФ.