Телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена начался. Это произошло в 15:35 по вашингтонскому времени (или в 22:35 по Киеву).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.



"Телефонная беседа президента Байдена с президентом Путиным началась в 15:35 по времени восточного побережья США", - сказал представитель администрации Байдена.

Накануне переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что беседу инициировал Путин. Также Песков объяснил, зачем Путину понадобился ещё один разговор с Байденом. По его словам, с момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано Путиным, сформулировала позицию, которая была изложена в проектах документов. Их содержание было доведено до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц.

Как писала "Страна", пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил о том, что ожидает, что после телефонного разговора российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена американский глава свяжется с украинским коллегой.