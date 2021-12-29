Президент СШ Джо Байден Байден хочет в ближайшее время переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, последний разговор с которым состоялся 9 декабря, сообщают источники агентства Reuters в Белом доме.

Неназванный агентством высокопоставленный чиновник сказал, что Байден, скорее всего, скоро поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Когда этот разговор состоится - до или после звонка Байдена Путину пока не сообщается.

В начале декабря разговор Байдена и Зеленского начался позже на час и практически через два дня после беседы Байдена и Путина, но собеседники общались целых полтора часа

Заявленная тема возможной беседы Байдена и Зеленского - ситуациях на границе с Россией, а также мирный процесс на Донбассе.

"Но, как уже писала «Страна», у американцев есть и иные темы для разговора - торможение Зеленским выборов главы САП, а также нежелание Киева выполнять политическую часть Минских соглашений", комментирует ситуацию Telegram канал "Политика Страны"

Ранее "Страна" сообщала, что в Белом доме сообщили, о чем Байден будет говорить с Путиным по телефону, а также о том, что предыдущие переговоры Путина и Байдена состоялись почти месяц назад - 7 декабря и впервые проводились по защищенной линии видеосвязи.