Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина подошел к концу. Он продолжался 50 минут.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Разговор начался в 15:35 по вашингтонскому времени (или в 22:35 по киевскому времени) в четверг и завершился в 16:25 (23:25 по Киеву).

Незадолго до начала вторых за декабрь переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что беседу инициировал Путин. Также Песков объяснил, зачем Путину понадобился ещё один разговор с Байденом.

Между тем, как писала "Страна", пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил об ожиданиях Банковой, что после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным Байден свяжется с украинским коллегой.

Напомним, предыдущий разговор Байден и Путина прошел совсем недавно - 7 декабря. Тогда переговоры продолжались ровно два часа по новой засекреченной связи. Президенты общались по видеосвязи строго тет-а-тет. Даже основная команда для подобных бесед - переводчики, помощники и адъютанты - после приветственных речей переместились в соседние кабинеты.