Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам о телефонном разговоре главы Кремля Владимира Путина и президента США Джо Байдена. По его словам, Путин предупредил Байдена, что Россия в вопросах безопасности будет себя вести как США.

Слова Ушакова приводит РИА Новости.

"Мы в принципе довольны состоявшимся контактом, состоявшимися сегодня переговорами, потому что они носили откровенный содержательный конкретный характер. И я бы мог сказать, что в целом направленность его, этого разговора, была вполне конструктивной", - сказал он журналистам и добавил, что собеседники хорошо подготовились к разговору, он получился серьезным.

Ушаков отметил важность того, что со стороны США было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в переданных Москвой Вашингтону двух документах.

Кроме того, Ушаков заявил, что переговоры по поводу гарантий безопасности не должны перерасти в болтовню, России нужен не сам процесс, а результаты. Москва будет ждать 2-3 раунда, а дальше делать выводы. Байден согласился с тем, что нужен результат переговоров по гарантиям, которых потребовала Москва.

В связи с гарантиями безопасности, рассказал Ушаков, Путин сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности. И что если США введут против России санкции, то "последует разрыв отношений".

А Байден несколько раз подчеркивал Путину недопустимость начала ядерной войны.

Также он сказал, что Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года. Причем контакты между США и РФ будут и на уровне администраций.

Затем помощник Путина объяснил, почему переговоры президентов России и США начались в 22:35 (по Киеву), а не в 22:30, как было запланировано. Он заверил, что опоздания не было, а задержка в пять минут - это техническое время для связи.

Ранее "Страна" сообщала о начале переговоров президентов.

Мы также публиковали фото, как Байден говорит по телефону с Путиным из своего дома в Делавэре. И публиковали официальный релиз о диалоге Белого дома.