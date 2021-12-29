Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает неприемлемыми некоторые предложения России к США по гарантиям безопасности. В частности, речь о желании Москвы обсуждать этот вопрос с Вашингтоном без участия Евросоюза, а также требование о нерасширении НАТО на восток.

Об этом Боррель сказал в интервью газете Welt, пишет "РИА Новости".

"Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток - это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины", - сказал Боррель.

Также он заявил, что Москва впервые "представила свою повестку в письменной форме", чего ранее никогда не происходило.

"Так делают только победители: говорят, что это и то - мои условия", - сказал Боррель.

Боррель заявил, что переговоры должны касаться не только Украины и расширения НАТО на восток, а "всех нарушений договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году".

"Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом", - добавил Боррель.

Он также обвинил Москву в том, что она "хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского Союза".

"Это абсурд. Мы не примем этого", - сказал глава дипломатии ЕС.

По его словам, переговоры по архитектуре европейской безопасности и гарантиям безопасности - это "вопрос, который касается не только США и Россию".

Напомним, в Белом доме озвучили даты переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ по Украине. Они должны состояться 10, 12 и 13 января соответственно.

Также мы писали, что в МИД РФ подтвердили возможную дату переговоров с США по гарантиям безопасности, но сказали, что окончательной договоренности нет.