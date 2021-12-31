Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский действительно проведут телефонный разговор в воскресенье, 2 января 2022 года.

Это подтвердил сам Зеленский в Твиттере.

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Президентом США Джозефом Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", - написал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским состоится 2 января следующего года. Беседа состоится через три дня после разговора президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Мы также сообщали, что разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоялся 30 декабря и продолжался 50 минут.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден Байден хочет в ближайшее время переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, последний разговор с которым состоялся 9 декабря.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что Байден, скорее всего, скоро поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Чиновник не уточнил когда именно этот разговор состоится - до или после звонка Путину.