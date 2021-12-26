В Кремле заявили, что готовы обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским двусторонние отношения, но общаться с ним в качестве стороны конфликта на Донбассе не будут.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

"Вы знаете, что Зеленский хочет пообсуждать с Путиным вопросы как со стороной конфликта на Донбассе. Вопрос урегулирования - вопрос не к Путину. Путин говорит, что, если вы хотите общаться, давайте поговорим про двусторонние отношения", - заявил Дмитрий Песков.

На вопрос, может ли Зеленский приехать на встречу глав государства СНГ, которая на следующей неделе пройдет в Санкт-Петербурге, Песков рассмеялся: "Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает".

Пресс-секретарь Путина согласился с тем, что формально президент Украины так поступить бы мог, поскольку его страна имеет отношение к СНГ.

Ранее мы писали, что Россия вновь обвинила Украину в подготовке наступления на Донбассе. Кроме того, в российском ведомстве заявили, что на военных объектах и морских базах Украины расквартировано порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО, из них 4 тысячи из США.

Также "Страна" сообщала, что в Кремле заявили, что военное решение конфликта на Донбассе поставит под вопрос государственность Украины.