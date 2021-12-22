Член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, который работает на Офис президента в качестве эксперта по разным вопросам, косвенно обвинил экс-генпрокурора Юрия Луценко в работе на российский спецслужбы.

Об этом Лещенко написал 22 декабря в своем Телеграм-канале "Лещенко тут".

Заподозрить связь со спецслужбами РФ Сергея заставила новость о том, что Луценко "решил отмазать Юрия Кравченко от убийства журналиста Георгия Гонгадзе", как выразился Лещенко. Мол, Луценко сказал, что Кравченко не заказывал Гонгадзе - это были некие интриги окружения за его спиной.

"При том что следствие Генпрокуратуры установило, что генерал Алексей Пукач получил приказ убить Георгия Гонгадзе именно от тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко", - напомнил Лещенко.

После чего и высказал свое подозрение о работе Луценко на Москву.

"Не удивлюсь, что когда-то станет известно о связях Луценко со спецслужбами страны-агрессора, как это было установлено в отношении его друга Андрея Деркача", - написал Лещенко.

Напомним, во времена депутатства Лещенко и Луценко состояли в одной фракции - "Блок Петра Порошенко", причем Луценко ее некоторое время возглавлял.

Это дало повод "слуге народа" Максиму Бужанскому пошутить.

"Не удивлюсь, если станет известно о связях Юрия Луценко со спецслужбами страны-агрессора, сообщил Сергей Лещенко. И мы не удивимся, Сергей. Даже знаем, кто там связной, судя по фото. На котором Ю. Луценко в интересах Российской Федерации даёт указания С. Лещенко устроится в Набсовет УЗД и выдаивать из него по 300 тысяч гривен в месяц", - комментирует Бужанский в своем Телеграм.

Как недавно рассказывала "Страна", за девять месяцев работы в "Укрзализныце" разоблачитель агентов российских спецслужб Лещенко заработал более 6 миллионов гривен.

Между тем его жена ездит выступать с диджейскими сетами в Москву. Лещенко оправдывает это тем, что в стане агрессора Анастасия Топольская защищает права ЛГБТ от Кадырова.