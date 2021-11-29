В должности члена наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" блогер и экс-нардеп Сергей Лещенко задекларировал 6,076 млн гривен гонорара и других выплат.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, пишут Украинские новости.

Сергей Лещенко занимал должность члена набсовета "Укрзализныци" с 18 декабря 2019 года по 19 сентября текущего года.

При этом данные о гонорарах и других выплатах от "Укрзализныци" в его декларации за 2019 год отсутствует.

А вот за прошлый год Лещенко задекларировал 2,5 млн гривен (2 515 235) гонораров и других выплат от "Укрзализныци".

С января по 19 сентября текущего года Сергей Лещенко задекларировал 3, 56 млн гривен гонораров и других выплат от "УЗ".

Также с января по 19 сентября 2021 года Лещенко задекларировал более 430 тыс. гривен (432 168) дохода от предпринимательской деятельности в ООО "Бизнес групп".

Кроме того, с января по 19 сентября этого года Лещенко задекларировал 831 396 гривен гонорара от Google Ireland Limited и 319 235 гривен гонорара от компании Eaton Vance Corp. (США).

Вдобавок с января по 19 сентября 2021 года Сергей Лещенко задекларировал 360 тыс. гривен роялти от ООО "Офис Новостей".

Помимо этого, с января по 19 сентября текущего года он задекларировал 614 463 гривен зарплаты полученной по совместительству от ООО "Дабл Сюитед Продакшн"(Киев).

Кроме того, его жена Топольская Анастасия с января по 19 сентября этого года получила 43 864 гривен дохода по совместительству от Украинской корпорации "Телевидение и радиовещание "ЮТАР" и 964 682 гривен дохода от занятий предпринимательской деятельностью.

Всего с января по 19 сентября 2021 года Сергей Лещенко задекларировал 6,1 млн гривен гонораров, доходов, роялти с других выплат.

Кроме того, по состоянию на 19 сентября Лещенко задекларировал 20 тыс. евро и 27 тыс. долларов наличными.

Напомним, в июне Лещенко рассказал, что истекает его срок контракта и он покидает свой пост в набсовете. Однако потом ему продлили контракт. Но только на три месяца.

При этом в Министерстве инфраструктуры Украины не смогли дать ответ на вопрос о том, кто рекомендовал кандидатуру Сергея Лещенко на восстановление в составе наблюдательного совета акционерного общества (АО) "Укрзализныця".

Также сообщалось, что в ноябре прошлого года Лещенко не смог ответить на элементарные вопросы о железной дороге.