Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что "украинский суд всеми своими тремя инстанциями осудил Януковича за совершение государственной измены", еще до того, как Верховный Суд вынес решение по делу о потере Крыма. Это можно расценивать как вмешательство в работу Верховного Суда.

Об этом в Facebook написал адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

Заявление о Януковиче Луценко сделал в эфире телеканала "Украина 24" от 25 ноября.

"По традиции данного дела, Луценко, раньше, чем судьи, знает об их вердикте, так было во время судебных процессов в Оболонском райсуде и Апелляционном суде. Подобное заявление - вмешательство в работу Верховного Суда", - написал Сердюк.

По словам адвоката, это не первое высказывание как самого Юрия Луценко, так и его соратников, "целью которого является оказание давления на правосудие и влияние на результат в процессе о потере Крыма".

"В ходе данного процесса защита задокументировала огромное количество фактов оказания давления на суд и судебный процесс со стороны представителей предыдущей власти, экс-генпрокурора и других представителей прокуратуры.

Первым из них было вмешательство в работу автоматизированной системы распределения судей - фамилии судей, которые должны были осудить Виктора Януковича были названы Луценко 07.04.2017, ещё до фактического поступления дела в Оболонский суд", - написал Сердюк.

В то же время распределение судей, осуществляемое, согласно законодательству, в автоматическом режиме автоматизированной системой, состоялось только 10 апреля 2017 года. Позднее, по словам адвоката Януковича, суду через СМИ неоднократно устанавливались сроки рассмотрения дела и вынесения нужного власти приговора.

"Стоит напомнить, что лицо без юридического образования, кум действующего тогда президента, активный участник силового захвата власти, публично объявивший вечером 19.02.2014, что оружие на Майдане будет, Юрий Луценко был назначен на должность генпрокурора в максимально короткий четырехчасовой срок", - написал Сердюк.

По его словам, Луценко не единожды, нарушая принцип презумпции невиновности, до вынесения приговора высказывался о виновности Януковича, называя его преступником.

"Подобные действия через СМИ: распространение недостоверной информации о клиенте; установка конечных сроков вынесения приговора; конкретизация результата судебного рассмотрения – ничто иное, как публичное формирование программы деятельности для суда. В очередной раз опасаясь, что вскроются все фальсификации в деле о потере Крыма, и расстрелов на Майдане, осуществленные предыдущей властью для сокрытия правды об истинных виновниках трагедии в 2014 году и во избежание наказания таких виновников преступлений, снова публично через СМИ оказывается влияние на Верховный Суд", - заявил Виталий Сердюк.

Напомним, "Страна" писала о том, почему ЕСПЧ спустя шесть лет занялся иском Януковича.

Также мы сообщали, что Янукович оспорит в суде решение Рады о его отстранении от должности президента Украины.