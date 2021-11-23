Во вторник, 23 ноября, состоялась пресс-конференция адвокатов Виктора Януковича. В ходе пресс-конференции сторона защиты четвёртого президента Украины обвинила экс-презедента Петра Порошенко и действующую власть в лице Владимира Зеленского в давлении на судебные органы и пиаре на делах Януковича к восьмой годовщине событий на Майдане.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"К 8-й годовщине начала Майдана Офис генерального прокурора сообщил о завершении расследования дела о расстрелах протестующих на Майдане и передачи его в суд.

Действия ОГПУ связаны с тем, что власть на фоне падения собственного рейтинга пытается найти поддержку у той незначительной части электората, которая до сих пор считает Майдан - "поворотным событием" в истории Украины", - считает адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

В тоже время он видит и позитив в том, что дело наконец-то передано в суд.

"Мы, как сторона защиты Виктора Януковича, требовали этого ещё начиная с 2015 года. Открытое расследование дела "Майдана" позволит обществу самостоятельно дать оценку лживым, политическим обвинениям в адрес президента Виктора Януковича. Каждый желающий должен иметь возможность сделать свои выводы о причастности к расстрелам и насильственному захвату власти Турчинова, Луценко, Порошенко, Яценюка, Парубия, Пашинского, Парасюка, Бубенчика, Липового и других. Усиленно скрываемые Генеральной прокуратурой материалы дела "Майдана" наконец-то станут достоянием общественности и правда о реальных убийцах протестующих и сотрудников милиции на Майдане обязательно всплывет", - заявил Виталий Сердюк.

Адвокаты также перечислили основные нарушения, с которыми они столкнулись на трех стадиях судебного рассмотрения дела.



По словам Сердюка, судьи Оболонского райсуда Киева с самого начала делали все, чтобы помочь власти переписать историю и покрыть реально виновных в потере Украиной части территории. Состав коллегии суда, по мнению адвокатов, был известен экс-Генеральному прокурору Юрию Луценко и СМИ еще до того, как дело поступило в Оболонский суд. И в целом тогдашние Президент Петр Порошенко и Генеральный прокурор Юрий Луценко явно оказывали постоянное давление на судей.

Из явных нарушений адвокат привёл следующие:

- суд отказался допустить к процессу самого Януковича, а также исследовать множество доказательств, собранных и предоставленных защитой, не допросил он и ряд ключевых свидетелей;

- сам приговор, который был согласован с Администрацией Порошенко, СМИ опубликовали еще до его оглашения;

- текст самого решения Оболонского райсуда не был вручен В.Ф. Януковичу, что является прямым нарушением и лишает его возможности апелляционной защиты.



Также, по мнению адвокатов, суд первой инстанции в своём решении вообще не учел ряда важных обстоятельств:

22.02.2014: обращение Виктора Януковича к гарантам Соглашения об урегулировании кризиса;

24.02.2014: обращение Александра Турчинова к Совету Безопасности ООН с искривленной информацией о событиях в Украине;

27.02.2014: обращения МИД Украины к МИД РФ о проведении двусторонних консультаций;

01.03.2014: обращение 4-го Президента Украины Виктора Януковича касательно проведения двусторонних консультаций, позиции о действительных событиях в Украине и информирование об этом международного сообщества. Речь шла о попытке защиты государства, что суд не взял во внимание.



По результатам рассмотрения дела и допросов Оболонским райсудом были собраны многочисленные тома доказательств вины в потере Крыма рядом политиков и должностных лиц, пришедших к власти в конце февраля 2014 года. Было зарегистрировано новое уголовное дело касательно сдачи Крыма. Но после прихода к власти Владимира Зеленского это дело было закрыто.

Это произошло несмотря на то, что следствием было доподлинно установлено, что 1-2 марта 2014 года Березовским, который был назначен Турчиновым, был отдан приказ не оказывать никакого сопротивления российским вооружённым силам, сдавать им оружие, амуницию и все другое военное имущество.

Далее последовало публичное предложение Полторака на СНБО о выводе наших воинских частей из Крыма "с гордо поднятыми знаменами" и отказ СНБО от предложения И.Тенюха "идти на прорыв". А после этого вышел приказ Турчинова о выводе войск из Крыма. В делах об утрате Крыма к вышеуказанным должностным лицам за все время следствия и судов со стороны правоохранителей так и не предъявлено вообще никаких претензий.



На уровне Киевского апелляционного суда, по словам адвокатов Януковича, стало явным нарушение права на доступ к правосудию. Рассмотрение дела в апелляции свелось к заслушиванию все тех же Порошенко и Яценюка, в ходе чего суд стал по сути их адвокатом, защищая от неудобных вопросов защиты Януковича.



В ходе рассмотрения дела в Верховном Суде, где процесс продолжается до сих пор, адвокаты также усматривают серию грубых нарушений.

Так, по словам Сердюка, тройка судей, которые сейчас рассматривают дело, была назначена в рамках реформы П.Порошенко и очередные нарушения, которые возобновились на этой стадии, также вызывают серьёзные сомнения в объективности этих судей.

Во-первых, по мнению защиты, суд по факту лишил Виктора Януковича права на доступ к правосудию. Несмотря на информацию о готовности Российской стороны рассмотреть запрос о международной правовой помощи, Верховный Суд (как и две предыдущие инстанции) отказал в применении этой законной процедуры и лишил права выступить в суде.

Во-вторых, Верховный Суд лишил Януковича права на апелляцию, поскольку отказал в передаче материалов дела для обеспечения рассмотрения его апелляционной жалобы.

В-третьих, за все время следствия и судебных разбирательств не был допрошен ни один судья и не один прокурор, на нарушения которых указывала защита. И суд решил вообще ограничить защитников всего 30 минутами для того, чтобы им донести свое видение истории этого политического дела.



Адвокаты рассчитывают представить все эти факты нарушений украинских судов теперь на уровне ЕСПЧ, где рассмотрение дела Януковича перешло в активную фазу. К позиции адвокатов уже прислушались некоторые знаковые международные организации. Так Интерпол уже признал политический характер преследования 4-го Президента Украины Виктора Януковича (что подтверждается, в частности, его письмом от 25.04.2017 к Украине).

Также Суд Европейского Союза отменяет санкции против Януковича каждый год, признавая нарушение его права на защиту в судах.

Напомним, в ноябре Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению жалобы Януковича против украинских судов и правоохранителей.

"Страна" подробно разбиралась, почему ЕСПЧ спустя шесть лет занялся иском Януковича.