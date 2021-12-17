Супруга экс-журналиста, бывшего народного депутата, а сейчас члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко диджей (известная как DJ Nastia) Анастасия Топольская снова выступит в ночном клубе Москвы "Мутабор".

Об этом свидетельствуют данные на площадках по продаже билетов.

Мероприятие пройдет с 18 по 19 декабря. Стоимость билетов от 2000 рублей (от 740 гривен - Ред.).

Напомним, Топольская уже выступала в клубе Mutabor в мае текущего года. Тогда об этом узнали из ее соцсетей. В тот раз она приняла участие в секс-вечеринке "Хоровод". Все участники московской вечеринки, где выступила Топольская, должны были соблюдать правила "секс-позитива с соблюдением принципа согласия". Также правила мероприятия предполагали возможность "делать все что угодно, но нельзя мешать другим". Видеосъемка и фотографирование были запрещены.

После этого Топольская столкнулась с волной критики. В ответ на нее жена Лещенко опубликовала в Instagram детское фото, на котором она справляет нужду.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, чем известна супруга Лещенко Анастасия Топольская.