В Женеве завершились российско-американские переговоры по стратегической стабильности.

Об этом сообщает "РИА Новости".

В постпредстве США при женевском отделении ООН около 17:00 вечера (по Киеву) пресс-секретарь миссии Джозеф Крузич заявил о том, что "переговоры завершились минут десять назад".

Как пишет издание, переговоры длились примерно 7,5 часов. Они проходили за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий ланч.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на переговорах России и США 10 января в Женеве, посвященных вопросам гарантии безопасности, РФ представлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а от лица Штатов выступила первая замгоссекретаря Венди Шерман.

Напомним, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков после окончания переговоров заявил, что первая беседа прошла "потрясающе" и была деловой.

"Мы погрузились в материю настоящих дел", - сказал Рябков.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия представила проект договора с США по гарантиям безопасности. Москва требует гарантий нерасширения НАТО на восток.

Также мы писали, что глава МИД России Сергей Лавров озвучил действия России в случае отказа США от предложений по гарантиям безопасности.