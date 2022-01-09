Российская делегация прибыла в Женеву, где уже сегодня запланирован первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает издание "Известия" в воскресенье, 9 января.

По словам официального представителя РФ Марии Захаровой, сегодня, 9 января, переговоры начнутся в узком кругу. В понедельник, 10 января, состоится основной этап переговоров.

В состав делегации Российской Федерации вошли представители министерств обороны и иностранных дел. Российское дипломатическое ведомство представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. От Америки выступит заместитель госсекретаря США Шерман.

Россия представила проект договора с США по гарантиям безопасности. Москва требует гарантий нерасширения НАТО на восток.

Накануне американские СМИ сообщили, что США готовы обсудить с Россией неразмещение ракет в Украине и будущее учений НАТО.

Напомним, что переговоры США, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины, пройдут 10-13 января в трех разных форматах.

Ранее "Страна" сообщала, что в России и США заявили об отсутствии оптимизма накануне переговоров. Они могут состоять из одной встречи.

Также мы писали, что в НАТО подтвердили, что заседание Совета Североатлантического Альянса и Российской Федерации состоится 12 января. Альянс призвал Москву принять во внимание озабоченность НАТО из-за действий РФ.