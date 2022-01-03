На начало 2022 года в России запланированы стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России.

"Учения "Гром" с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года", - сказал источник.

При этом ТАСС отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным агентства, такие учения проводятся ежегодно, как правило в конце "военного" учебного года. Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России. Также выполняется учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации ВКС РФ.

Также 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства сообщил, что СКШУ "Восток" и "Гром" планируется провести в 2022 году.

Напомним, на 10-13 января запланированы переговоры США, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины. Пресс-секретарь Госдепа США Прайс заявил, что ожидается "обсуждение обеспокоенности с обеих сторон".

Также "Страна" сообщала, что недовольство этим форматом переговоров уже высказал Европейский Союз, который также хочет участвовать в переговорах.