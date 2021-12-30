В акватории Черного моря корабли Военно-Морских Сил Украины и Франции провели совместные военные учения. В ведомстве заявили, что целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" ВМС ВСУ вместе с фрегатом ВМС Франции "Auvergne" провели тренировку типа "PASSEX". Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование подготовки и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что кроме надводных боевых единиц, от французской стороны, к учениям привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.

По информации ВМС ВСУ, во время отработки элементов тактического маневрирования, личным составом кораблей был проведен ряд совместных тренировок, а именно:

ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов,

освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т. д.

Также уточняется, что основное внимание уделялось повышению взаимосовместимости и слаженности действий экипажей.

Напомним, Лукашенко и Путин договорились провести совместные учения в Беларуси в начале 2022 года.

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