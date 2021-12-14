В Черное море зашел ракетный фрегат Военно-морских сил (ВМС) Франции FS Auvergne (D 654). В понедельник, 13 декабря, в 22:30 он прошел Босфор и попал в черноморские воды.

Об этом сообщает "Думская".

Издание со ссылкой на руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко пишет, что это уже 31-й корабль нечерноморских стран НАТО, который зашел в акваторию моря с начала года.

Это наибольшее количество визитов кораблей НАТО в Черное море за последние годы. Столько же было только в 2014 году во время аннексии Крыма.

FS Auvergne ("Овернь") (D 654) - один из новейших кораблей французского флота. Он был спущен на воду в 2015, а введен в эксплуатацию в 2018 году.

Судно имеет водоизмещение 6000 тонн, длину 142 метра и ширину почти 20 метров, осадку 4,9 метра.

Вместе с тем, как пишет РИА "Новости", в Министерстве обороны РФ уже заявили, что следят за действиями французского фрегата в Черном море.

Ранее мы сообщали, как в Одесский порт зашли эсминец и фрегат НАТО.

Также писали, что в мае 2021 года американский фрегат береговой охраны впервые за 13 лет зашел в порт Одессы.