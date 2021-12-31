В случае, если США и НАТО не примут предложения РФ по гарантиям безопасности, то российская сторона прибегнет к мерам для устранения угроз и не позволит "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает "РИА Новости".

"Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", - сказал он.

По словам Лаврова, для России очень важно участие в переговорах американских военных.

"Насколько мы понимаем, подготовленные нами проекты изучаются в Вашингтоне и других западных столицах... Для нас принципиально важно участие в переговорах высокопоставленных военных США и стран альянса", - добавил российский министр.

Лавров заявил, что предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности и допустил, что на ее базе возможны новые соглашения по контролю над вооружениями.

"Разумеется, они не будут похожи на давно устаревший ДОВСЕ, даже в его адаптированной версии", - сказал Лавров.

Напомним, ранее мы писали о том, что переговоры США, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины, пройдут 10-13 января в трех разных форматах.

Между тем, недовольство этим форматом переговоров уже высказал Евросоюз, который также хочет участвовать в переговорах по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины.

"Встреча США и РФ и переговоры о гарантиях безопасности не будут иметь смысла без участия ЕС", - сказал глава европейской дипломатии Боррель.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия должна положить конец расширению НАТО на восток и исключить вступление Украины в альянс.