Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не поддерживает идею поставок оружия Украине. В интервью dpa, текст которого размещен на сайте МИД ФРГ, Бербок сказала, что разрешение на продажу Берлином вооружений для ВСУ не принесет дополнительной безопасности Украине.

"G7–государства, а также Европейский Союз очень ясно дали понять, что дальнейшая военная эскалация на границе с Украиной и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины будет иметь огромные политические и экономические последствия для России. Но теперь задача – не допустить дальнейшей эскалации", – сказала глава МИД Германии, отвечая на вопрос, возможны ли поставки оборонного оружия Украине.

На уточняющий вопрос, значит ли это отказ от любых поставок оружия Украине, министр ответила: "Дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности".

Отметим, что Беброк является лидером партии "зелёных", которая из всех политсил Германии более всего настроена против России.

И ещё не так давно, до выборов в Бундестаг, представители "зелёных" заявляли о необходимости поставок оружия Украине. Но теперь концепция поменялась.

Напомним, в июне 2021 года на тот момент глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна не станет поставлять оружие для Украины, потому что это может снизить эффективность Нормандского формата.

Перед этим в одном из своих интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику. После заявления Зеленского в МИД ФРГ заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе".

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