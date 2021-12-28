Газопровод "Северный поток-2" играет роль, большую, чем просто частный экономический проект. Он выполняет геостратегическую функцию.

Такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Die Welt.



"Последние несколько лет с учетом различного восприятия в Европе прояснили, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2", - сказала Бербок.

Напомним, ранее Бербок заявляла, что российский газопровод еще не соответствует нормам европейского энергетического законодательства, а значит, нет оснований для его ввода в эксплуатацию.

Отметим, что оператор "Северного потока-2" уже предпринял меры, чтобы обойти требования европейского энергетического законодательства, которое предусматривает, что поставщик газа не может владеть газопроводом. И оформляет на новую компанию участок газопровода, который находится в немецких территориальных водах.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД России надеются на окончание сертификации "Северного потока-2" уже весной.

Также мы сообщали, что в России затягивание сертификации газопровода "Северный поток-2" считают проблемой европейских потребителей.